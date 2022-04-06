Бухарест, 6 апреля, 2022, 19:30 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Румынии официально зарегистрировано 3047 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 6 апреля сообщает «Румынское телевидение».

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Согласно официальным сведениям, очаги инфекции фиксируются как в крупных городах страны, так и в сельской местности. Скончались 27 человек.

По состоянию на 6 апреля, общее число граждан Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,86 млн. Из них умерло 65 129 пациентов.