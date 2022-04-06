6 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили неудачную попытку украинских неонацистов, засевших в Мариуполе, сбежать на двух вертолётах.

Елизавета Коробова, , 20:24 — REGNUM Заявление официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова о том, что под Мариуполем были сбиты ещё два украинских военных вертолёта Ми-8, которые должны были эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 6 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Украинский националист Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Видимо, кто-то очень важный из числа иностранных кураторов там застрял, что не жалеют своих вертушек и пилотов. Самоубийственная миссия — на вертолётах вывезти людей из окружённого города. Как мы видим, успехом такая дерзкая попытка не увенчалась», — отметил Сергей Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что среди неонацистов в Мариуполе скрываются достаточно высокопоставленные иностранные военные инструкторы, которые всеми силами пытаются избежать пленения российскими войсками либо же силами Народной милиции Донецкой Народной Республики.

«Это ещё раз означает, что там есть натовские кураторы, которые ой как не хотят умирать или быть судимыми в ДНР», — написал Серёжа С.

«Да не только «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) походу там находится. Кто же там такой вкусный сидит из представителей Европы, что Макрон с Эрдоганом уже голос сорвали в попытках выколупать их оттуда? Сами-то нацики украинские никому уж на фиг неинтересны. Сделают из них очередную «небесную сотню» и забудут», — уверена Наталья У.

Вертолет МИ- 8 Нацгвардія України

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия занесла меч над нацистской гидрой, которая скрывается в Мариуполе, и готовится совершить финальный взмах.

«Молодцы наши парни! Никто не уйдёт от их зоркого глаза, всех нациков накажут. Ещё надо найти и уничтожить тех тварей, что наших ребят зверски убили», — написала Елена Д.

«Отлично! Мариуполь станет могилой для нацистов! С учётом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих, Мариуполь будет освобожден от националистов подразделениями российских Вооружённых сил и Народной милиции Донецкой Народной Республики», — указывает Святослав С.

Часть людей полагает, что глава Чечни решил проявить милосердие к украинским неонацистам и предложил им сложить оружие, чтобы сохранить жизнь, но, как мы видим, бандеровцы проигнорировали этот гуманный жест.

«А ведь Кадыров предлагал преступникам сложить оружие. Не послушали. В итоге собаке — собачья смерть», — написала Мария А.

Ряд пользователей указывает на то, что Мариуполь уже практически зачищен от нацистов, но те бандформирования, которые засели в отдельных районах этого населённого пункта, до сих пор продолжают оказывать ожесточённое сопротивление. Зная, что неонацистских преступников ждёт неминуемая кара, российское командование приняло правильное решение — не торопиться.

«Всё-таки упорство бандеровцев и их натовских кураторов удивляет. До самого конца готовы пойти. Ну что же, сами себе избрали столь печальную судьбу. Мариуполь неминуемо будет за Донецком. Его взяли бы ещё неделю назад, но российские войска и Народная милиция ДНР берегут личный состав. Нет никакой надобности идти напролом, постепенно нацики измельчают и сдадут занятые объекты. Время на нашей стороне», — считает Анна Б.

Напомним, 5 апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил в ходе брифинга о том, что под Мариуполем были сбиты ещё два украинских военных вертолёта Ми-8, которые должны были эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).