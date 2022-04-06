Ижевск, 6 апреля, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Бречалов в своем telegram-канале отметил, что не представляет политическую систему современной России без Владимира Жириновского.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

«Глыба. Одна из самых ярких личностей новой истории нашей страны», — написал глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Жириновский скончался в Москве на 76-м году жизни. Он боролся с последствиями COVID-19. Жириновский будет похоронен на Троекуровском кладбище.