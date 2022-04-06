Индио, США, , 19:56 — REGNUM Канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе) выступит вместо американского рэпера Канье Уэста (Йе) на предстоящем фестивале Coachella. Об этом сообщило издание Variety 6 апреля.

The Weeknd в клипе на песню Sacrifice Официальный YouTube-канал The Weeknd

Ожидается, что музыкант появится на закрытии фестиваля 17 и 24 апреля 2022 года. Также организаторы подтвердили анонсированные ранее выступления Билли Айлиш, Гарри Стайлза и Swedish House Mafia.

Напомним, что фестиваль Coachella в 2022 году пройдёт в два уик-энда — с 15 по 17 апреля 2022 года и с 22 по 24 апреля 2022 года. Местом проведения, как и в предыдущие годы, стал город Индио (США).

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