София, , 19:22 — REGNUM Президент Албании Илир Мета удостоен звания почетного доктора одного из престижнейших высших учебных заведений Болгарии — Университета библиотечного дела и информационных технологий (УБДИТ). Об этом 6 апреля пишет софийская газета «Факты».

Илир Мета (сс) oscepa

Согласно официальной информации, соответствующая церемония состоялась в конференц зале вуза. Вручая Мете указанное удостоверение, ректор УБДИТ заявил, что нынешний глава албанского государства «внес неоценимый вклад в развитие дружбы» между Тираной и Софией, а также гарантировал защиту болгарских ценностей в Албании.

Любопытно, что практика присвоения звания Doctor Honoris Causa иностранцам редка в системе министерства образования Болгарии.

Мета находится в Болгарии с официальным визитом. В ходе своего пребывания в Софии он встретился с болгарским президентом Руменом Радевым, премьер-министром страны Кирилом Петковым и представителями парламента Болгарии.

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