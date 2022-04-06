Порт-о-Пренс, 6 апреля 2022, 19:58 — REGNUM В Гаити директор тюрьмы, судебный пристав и двое сотрудников исправительного учреждения были арестованы 6 апреля за фальсификацию документов для освобождения главаря бандитов Жана Дорвиля после получения взятки в размере восьми тысяч долларов США. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Полиция Гаити
Полиция Гаити
(сс) Alex Proimos

Дорвиль является лидером одной из самых влиятельных преступных группировок Гаити. Он отбывал срок в тюрьме за убийства, изнасилование, хранение огнестрельного оружия, вооруженное ограбление и организацию преступного сообщества.

Отметим, что, согласно заявлениям ООН, судебная система Гаити является одной из самых несовершенных в мире из-за колоссальных проблем с коррупцией.