Порт-о-Пренс, 6 апреля, 2022, 19:58 — ИА Регнум. В Гаити директор тюрьмы, судебный пристав и двое сотрудников исправительного учреждения были арестованы 6 апреля за фальсификацию документов для освобождения главаря бандитов Жана Дорвиля после получения взятки в размере восьми тысяч долларов США. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

(сс) Alex Proimos Полиция Гаити

Дорвиль является лидером одной из самых влиятельных преступных группировок Гаити. Он отбывал срок в тюрьме за убийства, изнасилование, хранение огнестрельного оружия, вооруженное ограбление и организацию преступного сообщества.

Отметим, что, согласно заявлениям ООН, судебная система Гаити является одной из самых несовершенных в мире из-за колоссальных проблем с коррупцией.