Москва, , 19:21 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 25 марта по 1 апреля снизилась на две копейки и составила 50,83 рубля, снижение цены наблюдается уже четвёртую неделю подряд. Соответствующие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Цена на дизельное топливо за указанный период снизилась в среднем на 14 копеек и составила 54,69 рубля за литр.

По состоянию на 1 апреля средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составляла 47,48 рубля, марки Аи-95 — 51,51 рубля, марки Аи-98 и выше — 60,16 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели снижение цен на бензин наблюдалось в 20 субъектах Федерации. Наиболее заметно он подешевел Югре — на 1%, а также в Забайкальском крае — на 0,9%.

Рост цен зафиксирован в Адыгее — на 1,3%, Кабардино-Балкарии, Чечне, Архангельской и Калининградской областях — на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.