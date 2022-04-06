Приштина, Сербия, 6 апреля, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Неважно, кто победил или проиграл на выборах в Сербии — главное, чтобы Сербия признала Косово как независимое государство. Так 6 апреля прокомментировал итоги президентских и парламентских выборов в Сербии бывший премьер-министр сепаратистского Косово Рамуш Харадинай.

OSCE Parliamentary Assembly Рамуш Харадинай —

«Мы не можем быть в любовных отношениях с сербской политикой. Нас не касается, что решили граждане Сербии. Мы не считаем, что в наших интересах комментировать их выбор. В наших интересах — взаимное признание», — заявил Харадинай албанскому агентство ABC news.

Напомним, что ранее глава канцелярии ЕС в Приштине Томас Шунег заявил, что первым шагом, который сепаратистское Косово должно сделать на пути к членству в Евросоюзе, является «нормализация отношений» с Белградом.