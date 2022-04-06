Ижевск, 6 апреля, 2022, 19:19 — ИА Регнум. На сегодняшний день ситуация по заболеваемости COVID-19 благоприятная. Ежедневно выявляется чуть больше ста новых случаев заражения. Об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Марина Петренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

При этом, с учетом роста заболеваемости в ряде других стран, ожидается, что новая волна коронавирусной инфекции дойдет и до Российской федерации, в том числе и до Удмуртии.

«Но предполагаем, что увидим данную ситуацию не ранее, чем через месяц. То есть это будет скорее всего в начале лета», — отметила представитель минздрава.

Сейчас в ряде стран Европы и Азии, а также в некоторых регионах России регистрируется штамм коронавируса «стеллс-омикрон». Он также характеризуется высокой заразностью, легким течением, но при заражении этим штаммом у пациентов пропадает обоняние, как было со штаммом «дельта».

Петренко подчеркнула, что ежедневно в регионе вакцинируются около 1 тыс. человек — это с учетом первичной вакцинации, второго компонента прививки и ревакцинации. В преддверии надвигающегося подъема заболеваемости важно своевременно проходить ревакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 6 апреля прививку от коронавируса в Удмуртии сделали 695 996 человек. Второй компонент препарата получили 553 067 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 784 человека. 137 421 человек прошел ревакцинацию.

Читайте также: Более 553 тыс. жителей Удмуртии завершили вакцинацию от COVID-19