Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 6 апреля, 2022, 19:17 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии закрыли для туристов курорт «Эльбрус». Причиной стала угроза схода снежных лавин, а также сильный ветер и снегопад. Кататься в таких условиях для туристов опасно, из-за чего все горнолыжные трассы и подъемники закрыли, сообщили 6 апреля в пресс-службе администрации курорта.

15.mchs.gov.ru Лавина

«6 апреля курорт закрыт из-за вероятности схода снежных лавин. Прогулки по экотропе Азау-Чегет под склонами Чегетского хребта сегодня запрещены из-за лавинной опасности», — говорится в сообщении, размещенном на странице курорта в соцсети «ВКонтакте».

Ранее пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии сообщила об объявлении экстренного предупреждения.

«В период с 18:00 6 апреля до 18:00 7 апреля 2022 года, в горах Кабардино-Балкарской Республики выше 1500 метров лавиноопасно. Из-за этого существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий», — говорится в сообщении.