Москва, 6 апреля, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 26 марта по 1 апреля выросли в среднем на 0,99% после роста на 1,16% в предыдущую неделю. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

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Инфляция за период с начала года, согласно оценке ведомства, достигла 9,99%.

За последнюю неделю среди продовольственных продуктов наиболее заметно подорожали сахар-песок — на 5,1%, рис — на 3,1%, шоколадные конфеты — на 2,8%, маргарин — на 2,6%, соль — на 2,5%, печенье — на 2,4%, мясо кур — на 2,2%, черный чай — на 1,9%, гречневая крупа, макаронные изделия и вермишель — на 1,8%, пшеничная мука — на 1,6%, пшено, стерилизованное молоко и сметана — на 1,4%, сливочное масло — на 1,3%, подсолнечное масло и творог — на 1,2%.

Говядина, мороженая рыба, пастеризованное молоко и куриные яйца подорожали на 1,1%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 1%, сычужные сыры, сосиски и сардельки, — на 0,9%, полукопченые и варено-копченые колбасы, ржаной хлеб — на 0,8%, свинина и вареные колбасы — на 0,6%, баранина, водка — на 0,2%.

Цены на плодоовощнаую продукцию выросли в среднем на 1,4%. В том числе репчатый лук стал дороже на 14,2%, белокочанная капуста — на 13,2%, свекла — на 11,3%, морковь — на 8,5%, картофель — на 4,8%, яблоки — на 3,8%. В то же время огурцы подешевели на 7,2%, помидоры — на 3,5%, бананы — на 2,6%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, женские гигиенические прокладки подорожали на 5,3%, стиральные порошки, хозяйственное и туалетное мыло — на 3,5%, детские подгузники — на 3%, спички — на 2,7%, туалетная бумага — на 2,6%, зубные пасты и щетки — на 1,9%, сухие корма для домашних животных — на 1,1%, пеленки для новорожденных — на 0,5%.

Цены на автомобильный бензин за неделю в среднем не изменились, а цены на дизельное топливо снизились на 0,2%.