Панама, , 19:54 — REGNUM Заместитель министра сельского хозяйства Панамы Карлос Роньони заявил 6 апреля, что Соединенные Штаты до сих пор не ответили на просьбу латиноамериканской страны о пересмотре договора о содействии торговле. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Панама Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Запрос был направлен в посольство США три недели назад. «Панама все еще ждет ответа от США для пересмотра условий программы снижения тарифов, установленных до 2025 года и затрагивающих основные продукты питания», — заявил Роньони.

Установленное соглашение отменяет тарифы на ввоз в Панаму из США риса, говядины, мяса кур и молочных продуктов, что затрудняет развитие местного рынка из-за существенного преобладания сельскохозяйственного рынка США над панамским.

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