Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Сегодня, 6 апреля, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» футбольный клуб «Ростов» в матче девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет самарские «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Fc-rostov.ru «Ростов»

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Сергей Песьяков, Александр Сильянов, Максим Осипенко, Андрей Лангович, Виктор Мелехин, Данил Глебов, Хорен Байрамян, Кирилл Щетинин, Дмитрий Полоз, Роман Тугарев, Николай Комличенко.

«Крылья Советов»: Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Дмитрий Цыпченко, Сергей Божин, Денис Якуба, Роман Ежов, Антон Зиньковский, Фернандо Костанца, Владислав Сарвели, Иван Игнатьев.

Бригада арбитров: Павел Шадяханов | Андрей Болотенков | Константин Шаламберидзе | Павел Кукуян.