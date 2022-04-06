Бухарест, 6 апреля, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Праздник православной Пасхи в нынешнем году намерены встретить и провести дома 83% жителей Румынии. Об этом со ссылкой на данные румынского исследовательского центра Obor24 сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Сергей Милорадович. Приготовление к Пасхе (фрагмент). 1910

Отмечается, что в 2022 году абсолютное большинство румын нарушат традицию и не станут отправляться на пасхальные выходные за город, в горы или на море. Как утверждают специалисты, это связано с экономическими проблемами в стране.

В условиях инфляции и задержки зарплат граждане Румынии предпочитают сэкономить на путешествиях в пользу домашних ужинов и посиделок в небольших кафе и ресторанах.

Напомним, православная Пасха в Румынии считается государственным праздником. Как правило, работодатели в эти дни предоставляют своим сотрудникам до недели выходных.