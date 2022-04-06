6 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Аватков Владимир, , 19:39 — REGNUM Нынешнее беспрецедентное противостояние России с коллективным Западом, которое в действительности не прекращалось никогда, разве что приобретало разные формы на различных этапах, даже в капитулянтские ельцинские времена, подталкивает российское общество и управленческий класс к обретению полного национального суверенитета. Импортозамещение, пусть не всегда удачно, идет своим ходом. Осуществляется постепенный отказ от «скомпрометировавших себя валют», по выражению президента РФ В. В. Путина. Идет «самоочистка общества», по его же выражению. Этот процесс неизбежно затрагивает научно-образовательную и культурную сферу.

Наука Иван Шилов © ИА REGNUM

Министерство образования и науки РФ своим приказом отменило обязательность для получения ученых степеней публикации российских ученых в западных наукометрических центрах. К сожалению, этот мораторий объявлен лишь до конца 2022 года. Такая полумера не устраивает большинство ученых и патриотически настроенных политиков. Тем не менее некоторые из них до сих пор опасаются выступать против половинчатости предпринятых мер, опасаясь и своего зачастую прозападного руководства, и отмены моратория в уже близком 2023 году.

В то же время в России есть ученые, для которых научная и гражданская честность стоит превыше возможных карьерных рисков. Ранее ИА REGNUM опубликовало точку зрения на так называемую наукометрию профессора СПбГУ, доктора исторических наук В. Н. Колотова, других ученых и видных общественно-политических деятелей России.

Саломон Конинк. Старик-ученый. XVII век

Вот что думает по поводу зависимости российских ученых от западных центров Владимир Аватков, доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН:

«Скопус-шмопус российской науки

На фоне специальной операции на Украине активизировался целый ряд международно-политических процессов. Все они в совокупности приводят к тектоническим сдвигам в мировой политике, повышению значения Востока, окончанию эпохи иллюзорного моноцентризма. Вместе с этим наступает время суверенности, полностью отвергающей «вхожденчество» как подход. Это касается всех сфер жизнедеятельности человека, включая науку. Наука не имеет границ, она свободна. Так было, есть и будет. Но вместе с тем наука должна быть ответственна и суверенна. Как не может великая держава быть поглощенной межгосударственным объединением, так не может она и иметь зависимую науку. Бесспорно, ученый должен иметь доступ к новейшим достижениям, он не может быть выключен и отключен от глобальных процессов. Но для любого здравомыслящего человека науки важнее среда рядом, среда вокруг, чем среда где-то там. Более того, удивлю я вас, для честного ученого качество важнее количества априори. А теперь ближе к делам земным. В свое время кому-то пришло в голову сделать российскую науку частью западной, для чего были приняты требования вхождения в базы Scopus и Web of Science. Отбросив грустные мысли о том, кто виноват, нужно четко сказать, что делать: отвергнуть эту идею полностью. Причин на то несколько. Во-первых, попробуй опубликуйся там — в этих самых «Скопусах» — просто и честно. Во-вторых, кто-то подумал, как гуманитариям выходить в это «закордонье»? Неужели можно наивно полагать, что коллеги опубликуют за рубежом в достойном журнале что-то хорошее о России? Спешу расстроить — западные вершители демократии и блюстители свобод всех мастей, в том числе печати, зачастую действуют по принципу: не облил грязью свою страну — иди мимо. Увы, но реалии таковы. [[[picture3]]] В-третьих, почему мы, с нашей великой наукой, должны стремиться к ним? Мне это не надо, мне вообще всё равно, знают ли меня за рубежом или нет. Для меня важнее здесь, чем там. Это надо государству? Не понимаю, зачем. Но предположим. Тогда пусть государство организует быт: переводчиков, писарей (которые веками будут вести переписку с западными коллегами), оплату публикации и прочих «издержек». Возможно, наиболее верным было бы попытаться поставить задачу включить тысячу наших журналов в их базы, а не толкать ученых к продаже Родины. Но поддержка научных изданий есть только в научных институтах, гранты есть на всё что угодно, но не на журналы. Создать, издать, включить — задача не из легких и требует соответствующей поддержки. Именно поэтому «Скопусы» — это новый вид порабощения и «вхожденчества». Отечественной науке они не помогают, а лишь загоняют ее в чужие логики и диктуют совершенно чуждые правила игры, схожие с законами ментальной войны. Ее главной жертвой становится интеллектуальная собственность российских ученых, волею зарубежных научных «светил» по уши опоясанная оковами западных ценностей. Так быть не должно, но раз уж такую войну нам уже негласно объявили, может, стоит хотя бы перейти в контрнаступление? Работать над своими базами, приглашать их к нам (а не бежать нам к ним) и — в конце-то концов! — если и идти в какие-то базы, то к тем, за кем будущее. Китай, Индия, турки, арабы — вот с кем нужно работать сегодня. А там слухом не слыхивали о скопусах-шмопусах (впрочем, как и не все слышали о них на Западе…). Так или иначе, настало время самоочищения и своего рода импортозамещения — иноземных «Скопусов» и прочей ереси на наш век достаточно». В российской науке, по крайней мере в ее большинстве, существует ясный консенсус — обязательные требования к российским ученым «встать на учет» в западных и вообще любых иностранных наукометрических системах должны быть отменены навсегда.