Брюссель, 6 апреля, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Санкции, налагающие запрет на импорт угля из России, пока не согласованы в ЕС, сообщает 6 апреля Reuters. Как пока не согласован и очередной пакет антироссийских санкций.

Карл Брюллов. Итальянка, греющая руки над углями. Конец 1820-х

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Как сообщается, заминка связана с техническими затруднениями. Есть разногласия, будет ли отказ от импорта касаться уже действующих контрактов.

Напомним, очередные санкции, предполагающие отказ от российского угля, анонсированы руководством ЕС «из-за Украины», на территории которой проводится специальная военная операция ВС России.