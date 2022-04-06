Бишкек, 6 апреля, 2022, 19:00 — ИА Регнум. В Бишкеке подписали соглашение о том, что Европейский союз выделит правительству Киргизии грант в размере €32 млн (2 млрд 934 млн рублей) по программе «Контракт на проведение реформы в секторе образования». Об этом сообщили в Министерстве образования сегодня, 6 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Европейский союз

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Из них €27 млн (2 млрд 476 млн рублей) обещают направить на поддержку киргизского бюджета, а оставшиеся €5 млн (458 млн рублей) — на дополнительную поддержку.

Отмечается, что основная деятельность образовательного ведомства Киргизии в рамках этой финансовой помощи будет направлена на повышение ценностей инклюзивного и справедливого образования, а также на развитие медиаграмотности, цифровых и «зелёных» навыков у учителей и школьников.

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