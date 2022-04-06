Вашингтон, , 19:56 — REGNUM Второй сезон американского сериала «Бриджертоны» установил впечатляющий рекорд. Об этом пишет портал Screen Rant 6 апреля.

Сериал «Бриджертоны» Скриншот YouTube

Так, за первые семь дней после выхода пользователи просмотрели новый сезон 251,7 млн раз. Таким образом, проект стал самым просматриваемым сериалом Netflix за подобный период.

Напомним, что новый сезон «Бриджертонов» стартовал 25 марта 2022 года. Премьера первого сезона сериала состоялась на стриминге в конце 2020 года.

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