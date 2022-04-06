Дзержинск, Нижегородская область, , 18:58 — REGNUM Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту покушения на мошенничество под предлогом освобождения жителя Нижегородской области из плена на Украине. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

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В полицию обратилась жительница города Дзержинска, чей супруг проходит военную службу по контракту в российской армии и принимает участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Женщина рассказала полицейским о том, что в соцсети с ней связались неизвестные злоумышленники, которые написали ей, что её супруг якобы находится в плену на Украине.

Они прислали ей ссылку на группу в мессенджере. Пройдя по ссылке, женщина стала участницей различных групп, в которых обсуждалась информация о местонахождении российских военнослужащих на территории Украины. В этих группах она оставила свои личные данные, а также сведения о супруге.

Через два дня потерпевшей позвонил мужчина, который потребовал за освобождение её мужа 10 млн рублей. Поскольку у женщины не было такой суммы, он рекомендовал ей взять кредит и перевести 400 тысяч рублей на указанную им банковскую карту.

Аферист ежечасно звонил жительнице Дзержинска, контролировал её действия и требовал скорейшей передачи денег.

Когда женщина отказалась перечислять денежные средства и потребовала общения с супругом по видеосвязи, неизвестный прислал ей фотографию мужчины, лежащего на земле вниз лицом, и начал угрожать убить её мужа.

В течение трёх дней полицейские установили личности подозреваемых — ими оказались двое уроженцев Нижнего Тагила, которые являлись посредниками в этой преступной схеме.

Также, по версии следствия, к криминальной деятельности оказался причастен уроженец города Мурманска, который сотрудничал с расположенным на Украине телефонным центром, откуда мошенники звонили гражданам России и вымогали у них деньги под видом выкупа российских военнослужащих.

Всех троих фигурантов уголовного дела задержали и заключили под стражу. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом до 80 тысяч рублей.