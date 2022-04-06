Москва, , 18:55 — REGNUM Курс доллара на торгах в среду, 6 апреля, опустился ниже 80 рублей впервые с 23 февраля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По состоянию на 18:37 мск доллар подешевел на 3 рубля 32 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и составил 79,9975 рубля.

Тем временем курс евро снизился на 4 рубля 10 копеек — до 87,40 рубля.

Отметим, что доллар продолжает дешеветь на Мосбирже на фоне объявления Вашингтона о введении нового пакета санкций против России из-за ситуации на Украине.

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