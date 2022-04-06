Москва, , 18:52 — REGNUM Один из штаммов африканской чумы свиней (АЧС) был выведен под контролем Пентагона в биолаборатории в Грузии, сообщил 6 апреля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании Совета Безопасности ООН «по формуле Арриа».

Африканская чума свиней reg

Он напомнил, что экономический ущерб только российских предприятий от африканской чумы свиней превысил $100 млн.

«Опубликованные материалы позволяют нам по-новому взглянуть на биологическую обстановку на юге России», — заявил Кириллов.

Он уточнил, что с 2007 года АЧС распространялась по России, странам Европы и Китаю.

«На территории указанных государств в пробах животных обнаружены штаммы вируса АЧС, идентичные штамму «Грузия-2007». С высокой долей вероятности мы можем утверждать, что штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью был сконструирован в одной из биолабораторий, подведомственных Пентагону», — отметил Кириллов

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе военной спецоперации России по денацификации Украины были захвачены документы о деятельности секретных биолабораторий Пентагона на украинской территории.

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