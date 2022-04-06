Москва, 6 апреля 2022, 18:52 — REGNUM Один из штаммов африканской чумы свиней (АЧС) был выведен под контролем Пентагона в биолаборатории в Грузии, сообщил 6 апреля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании Совета Безопасности ООН «по формуле Арриа».
Он напомнил, что экономический ущерб только российских предприятий от африканской чумы свиней превысил $100 млн.
«Опубликованные материалы позволяют нам по-новому взглянуть на биологическую обстановку на юге России», — заявил Кириллов.
Он уточнил, что с 2007 года АЧС распространялась по России, странам Европы и Китаю.
«На территории указанных государств в пробах животных обнаружены штаммы вируса АЧС, идентичные штамму «Грузия-2007». С высокой долей вероятности мы можем утверждать, что штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью был сконструирован в одной из биолабораторий, подведомственных Пентагону», — отметил Кириллов
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе военной спецоперации России по денацификации Украины были захвачены документы о деятельности секретных биолабораторий Пентагона на украинской территории.
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