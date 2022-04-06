Ереван, 6 апреля, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Международный песенный конкурс «Детское Евровидение» в 2022 году пройдёт в Армении. Информацию об этом 6 апреля передаёт Общественное телевидение Армении.

Serecki Детское Евровидение

Проведение мероприятия запланировано на 11 декабря 2022 года в СКК имени Карена Демирчяна в Ереване (Армения). Отмечается, что столица Еревана уже во второй раз в истории будет принимать «Детское Евровидение».

Напомним, что Армения получила право на проведение конкурса после победы своей представительницы во Франции в 2021 году. Певица Малена Фокс заняла первое место с композицией Qami, qami.