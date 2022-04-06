Вашингтон, , 18:41 — REGNUM Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена вырос на три процентных пункта — до 45%, свидетельствуют результаты нового опроса Reuters/Ipsos.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Двухдневный национальный опрос выявил, что работу президента не одобряют 50% американцев, обеспокоенных высокой инфляцией, а также затянувшимся украинским конфликтом.

Рейтинг одобрения президента с августа находится ниже уровня в 50%, а в марте опустился до 42%, что стало самым низким показателев за всё время его пребывания в Белом доме.

Уточняется, что опрос проводился с 28 по 29 марта среди 1005 американцев, включая 443 демократа и 381 республиканца.

При этом исследование показало, что среди представителей Демократической партии рейтинг Байдена вырос с 75% до 82%. Среди республиканцев его работу одобряют только 15% респондентов.