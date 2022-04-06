6 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Штаты и их союзники помогут киевскому режиму, поставив противотанковые комплексы в расчёте на количество российских танков. На каждый российский танк, находящийся на территории Украины, придётся по десять противотанковых комплексов, отметил Блинкен.

Оксана Переможенко, , 18:54 — REGNUM США и их союзники помогут Украине, поставив противотанковые комплексы в расчёте на количество российских танков. Об этом 6 апреля в интервью телеканалу NBC заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

ПТРК Javelin Иван Шилов © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос о поставках дополнительной военной помощи Украине, глава Госдепартамента США заверил, что на каждый российский танк, находящийся на украинской территории, придётся по десять противотанковых комплексов.

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Заявление Блинкена обсудили читатели телеграм-каналов «Радио Стыдоба» и «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».

«Госсекретарь Блинкен заявил, что США и союзники вскоре поставят Киеву «по десять противотанковых комплексов на каждый российский танк на Украине». Предоставит ли Блинкен заодно и по десять новых украинцев взамен потерь ВСУ… он не уточнил», — отметил автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Крест на своём существовании они поставят. Как говорил Жириновский, «не будет в Америке выборов в 2024 году, потому что Америки не будет!» — отреагировала Елена В.

«Да пущай поставляют, все поставки бомбанут», — добавила Танечка.

«Что за кровожадный народец эти американцы?» — недоумевает Елена.

«Правильно, армию ДНР вооружим трофеями из США. Сколько там каждый джавелин, 50 тысяч долларов?» — не без иронии поинтересовался Геральд Р.

«Отличную рекламу наших танков сделал», — иронизирует Максим Ю.

«Международное агентство по утилизации военной техники и вооружения», — с сарказмом отметил Егорка Б.

«ЛДНР, я чую, вооружат полностью и бесплатно», — с юмором добавл «товарищ Сухов».

«Интересно… [украинцы] понимают теперь, что их… [использовали] так, как афганцам и не снилось… Джавелинить будут до полного издыхания. Затем наступит очередь Восточной Европы», — отреагировал Segl.

«Очень хорошо! Надеюсь, после победы Россия перевыполнит план по сдаче металлолома!» — написала Tatiana M.

«[Говорить] — не мешки ворочать. Сказать можно всё. Они там любят красиво говорить. Телепорт осуществят? Или по одному будут через польскую границу перетаскивать ночами? Зайдет транспорт — тут же сожгут ракетами…» — отметил Геннадий.

«Это от бессилия», — отреагировал Роман М.

«А ведь доставят, им это ничего не стоит. Ещё и Украина заплатит за это», — пишет Zamir O.

«Это, считаю, успех российского ВПК! 10 против одного русского танка. Боюсь, это нацикам не поможет», — добавил один из комментирующих.

«Они бесплатно поставляют?» — с сарказмом спросила Natalia L.

«Даёшь второй Афганистан. До последнего украинца…» — в свою очередь добавил не без сарказма A. L.

«Что толку от их оружия, если ВСУ и нацбаты убегают и оставляют все своё вооружение? Пусть сразу на Донбасс для народной милиции отправляют… [украинцам] уже ничто не поможет…» — написала Елена.

«По десять ПТРК на танк? Убивает не оружие — убивает человек. Их откуда возьмете?» — поинтересовался Andrei.

«Стрелять только некому будет», — также добавил Андрей П.

«А ведь за всё это рассчитываться надо, кто платить-то будет и чем, они не думают? Их же спецом сейчас оружием заваливают, чтобы потом долг истребовать», — отметил Виталий.

«Гуманитарная помощь пострадавшим? Нет, о чем вы?! Мы завалим Украину оружием, ради мира, конечно же. Нехай (пусть — О. П.) мрут за решения проблем с внешним долгом США», — подытожил Asuram.