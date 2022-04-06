Румыния, 6 апреля, 2022, 18:40 — ИА Регнум. 17-летний подросток получил сильные ожоги в результате несчастного случая в одной из школ города Флэмынзи в уезде Ботошани на северо-востоке Румынии. Об этом 6 апреля сообщает «Румынское телевидение».

Цитата из м/ф «На задней парте». реж.Валерий Угаров 1978-1985. СССР Школа. Физика

По предварительным данным, инцидент произошел на уроке химии, когда школьник проводил опыты с легковоспламеняющимися веществами. Как утверждают очевидцы, молодой человек загорелся после того, как перевернул на себя колбу с реактивами.

Ученик госпитализирован, состояние его здоровья врачам опасений не внушает. Полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия.