Чебоксары, , 18:36 — REGNUM В Чувашии принято решение о единовременной выплате по 1 млн рублей семьям военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине. Об этом заявил 6 апреля глава республики Олег Николаев в телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Региональная выплата станет дополнительной к ранее принятым федеральным мерам поддержки.

«Приняли решение о поддержке семей погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной операции на Украине жителей Чувашской Республики — единовременной выплате в размере 1 млн рублей», — написал Олег Николаев.

По его словам, «это самое малое, что власти республики могут сделать для семей и родственников погибших», напомнив о важности сохранения памяти о героизме «сынов чувашского народа»:

«Для нас все ребята — Герои, ценой собственной жизни они защищали национальные интересы нашей страны, мирных граждан на Донбассе от фашистской агрессии. […] Каждый из них представлен к «Ордену Мужества» посмертно».

Глава Чувашии также добавил, что власти совместно с военным комиссариатом оказывают «полное сопровождение вопросов, связанных с организацией похорон погибших бойцов, решением текущих бытовых проблем их семей».

Напомним, что 24 марта глава минфина Чувашии Михаил Ноздряков заявил на сессии Госсовета, что пока «решения нет» в части региональной поддержки семей погибших на Украине земляков-военнослужащих. В случае принятия данного решения средства будут выделяться из резервного фонда регионального правительства.

Отметим, что семьи погибших на Украине российских военнослужащих получают из федерального бюджета по 7,4 млн рублей, а также ежемесячную компенсацию. Дополнительные меры поддержки вводятся на региональном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что подписал указ о выплате по 1 млн рублей семьям военнослужащих из региона, погибших в ходе проведения военной спецоперации на Украине.

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