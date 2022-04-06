Москва, , 18:35 — REGNUM В биолабораториях США на Украине изучались проекты биологического оружия, способного нанести экономический ущерб государствам, сообщил 6 апреля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании Совета Безопасности ООН «по формуле Арриа».

Биологическое оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, одним из вариантов такого ущерба было создание рисков голода.

«Дикие птицы как векторы для переноса птичьего гриппа изучались Харьковским институтом ветеринарной медицины в рамках проекта «Флу-флай-вэй». Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности», — рассказал Кириллов.

Он уточнил, что российскими военными получены документы, подтверждающие причастность Харьковского института к сбору штаммов вирусов птичьего гриппа с высоким эпидемическим потенциалом, а также напомнил, что в лабораториях Киева, Харькова и Одессы работали над проектами распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц.

«Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки данный вариант является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации. Это подтверждается ходом пандемии новой коронавирусной инфекции, возникновение и особенности которой вызывают у экспертов много вопросов», — подчеркнул Кириллов.

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