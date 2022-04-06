Москва, 6 апреля, 2022, 18:35 — ИА Регнум. В биолабораториях США на Украине изучались проекты биологического оружия, способного нанести экономический ущерб государствам, сообщил 6 апреля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании Совета Безопасности ООН «по формуле Арриа».

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическое оружие

По его данным, одним из вариантов такого ущерба было создание рисков голода.

«Дикие птицы как векторы для переноса птичьего гриппа изучались Харьковским институтом ветеринарной медицины в рамках проекта «Флу-флай-вэй». Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности», — рассказал Кириллов.

Он уточнил, что российскими военными получены документы, подтверждающие причастность Харьковского института к сбору штаммов вирусов птичьего гриппа с высоким эпидемическим потенциалом, а также напомнил, что в лабораториях Киева, Харькова и Одессы работали над проектами распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц.

«Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки данный вариант является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации. Это подтверждается ходом пандемии новой коронавирусной инфекции, возникновение и особенности которой вызывают у экспертов много вопросов», — подчеркнул Кириллов.