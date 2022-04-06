Москва, , 18:34 — REGNUM Убийство пророссийского блогера за десять тысяч долларов готовилось на Украине. Об этом рассказал 6 апреля готовивший злодеяние агент Службы безопасности Украины в интервью РИА Новости.

Поль Сезанн. Убийство

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«Ко мне обратились с заказом ликвидировать блогера, — сказал украинский спецслужбист. — За работу — десять тысяч долларов». По его словам, для «ликвидации» требовались компоненты для взрывного устройства.

Добавим, что он был задержан в Херсоне: у сбушника при себе была справка от психиатра и фальшивые документы — он работал «под прикрытием». Украинец в конце февраля записался в тероборону, став командиром роты в составе батальона «Херсон-1».

По словам украинца, рота должна была в Херсоне занять позиции на Антоновском мосту. Он поступил по-своему: отослав роту на задание, сбежал, проявившись в соцсетях благодаря фото с оружием.

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