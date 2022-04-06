Сыктывкар, , 18:31 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба, комментируя уход из жизни Владимира Жириновского, назвал его глубоким человеком, любившем свою страну.

Владимир Жириновский Ldpr.ru

«Он был человеком, который честно всю жизнь служил России и действительно был патриотом. Мне посчастливилось общаться с Владимиром Вольфовичем, в основном об отношении к жизни и медицине. И это всегда был очень проникновенный и глубокий разговор, — сказал Уйба — Его смерть отозвалась тяжелым откликом в миллионах сердец и это, наверное, самая важная точка жизни такого яркого человека. Мы точно потеряли очень глубокого и любящего страну и людей человека».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Жириновский скончался сегодня, 6 апреля, после продолжительной болезни.