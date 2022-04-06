Сыктывкар, 6 апреля 2022, 18:31 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба, комментируя уход из жизни Владимира Жириновского, назвал его глубоким человеком, любившем свою страну.

Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Ldpr.ru
«Он был человеком, который честно всю жизнь служил России и действительно был патриотом. Мне посчастливилось общаться с Владимиром Вольфовичем, в основном об отношении к жизни и медицине. И это всегда был очень проникновенный и глубокий разговор, — сказал Уйба — Его смерть отозвалась тяжелым откликом в миллионах сердец и это, наверное, самая важная точка жизни такого яркого человека. Мы точно потеряли очень глубокого и любящего страну и людей человека».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Жириновский скончался сегодня, 6 апреля, после продолжительной болезни.