Москва, , 19:55 — REGNUM Российская группа «Тараканы!» сообщила о приостановке творческой деятельности. Информация об этом появилась на странице коллектива в социальных сетях 6 апреля.

Участник группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин Скриншот YouTube

По словам участников группы, поводом для подобного решения стали многочисленные отмены их выступлений на территории России. К слову, весной 2022 года «Тараканы!» планировали провести свой прощальный тур, однако концертные площадки отказывались от шоу по различным причинам.

Напомним, что группа «Тараканы!» была основана в Москве в 1991 году. В сентябре 2021 года коллектив представил сборник BesT! 30, приуроченный к своему 30-летию.

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