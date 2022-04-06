Чебоксары, 6 апреля, 2022, 18:21 — ИА Регнум. В Чебоксарах несовершеннолетнего горожанина обвинили в разбойном нападении на магазин интимных товаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии и следственном управлении СКР по Чувашской Республике.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

Следствие полагает, что преступление было совершено днём 3 апреля 2022 года. По версии правоохранителей, 17-летний житель напал на продавца интимных магазинов в Чебоксарах, используя кухонный нож. Под угрозой применения насилия продавец отдала из кассы 13 тыс. рублей.

В полиции отмечают, что фигурант уголовного дела состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, во время допроса он дал признательные показания.

По данному факту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия»). В настоящее время устанавливаются все детали происшествия.

Помимо этого, следствие установлены факты совершения несовершеннолетним мошенничества в марте 2022 года, а также четырёх краж в ноябре 2021 года и марте 2022 года. Общий ущерб от совершения преступлений оценивается в 124 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Ульяновска задержан подозреваемый в разбойном нападении на магазин. В совершении преступления подозревают жителя Чувашии, который подрабатывал на стройках разнорабочим.

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