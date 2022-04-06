Эйндховен, Нидерланды, , 18:16 — REGNUM Как сообщает издание Goal, на 22-летнего универсального нападающего ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо претендуют три топ-клуба Английской Премьер-лиги.

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По информации источника, в подписании Гакпо заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».

В текущем сезоне Коди Гакпо принял участие в 31-м матче за ПСВ во всех турнирах, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и четырнадцатью результативными передачами.

Трансферная стоимость 22-летнего нидерландца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро. Текущее соглашение Гакпо с ПСВ рассчитано до 30 июня 2026 года.