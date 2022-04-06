Курск, , 18:14 — REGNUM Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского.

Владимир Жириновский Каширская Марина © ИА REGNUM

«С Владимиром Вольфовичем был знаком лично. Часто взаимодействовали во время моей работы в Росавтодоре. Государственник, настоящий патриот с собственной точкой зрения, которую всегда твёрдо отстаивал в любой аудитории. Соболезную родным и близким», — написал Старовойт в своём телеграм-канале.

Как уже сообщало ИА REGNUM, председатель ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни.