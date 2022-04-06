Подгорица, , 18:13 — REGNUM Введение нерабочей недели в сфере торговли повлияло на снижение товарооборота, снижение заработной платы и увольнения, сообщили в Торгово-промышленной палате (PKCG), добавив, что воскресенье должно быть рабочим днем для торговли, сообщает CDM.

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Торговые центры заявляют о потере одного миллиона евро в месяц из-за решения о введении нерабочей недели, которое действует уже два с половиной года.

«Только из-за нерабочей недели падение выручки в торговых центрах составило около 20 процентов, а вместе с последствиями кризиса это падение было намного больше. Последствия отразились на том, что многие работодатели покинули торговый центр Delta city», — заявила секретарь Торгового комитета PKCG Милица Лазаревич.

Для туристических стран не характерен закон, предполагающий нерабочее воскресенье. Для успешного туристического сезона и снабжения гостиниц и объектов общественного питания необходимо работать каждый день, полагают представители сферы торговли.