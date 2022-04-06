Москва, , 18:13 — REGNUM Циничная провокация украинских нацистов в Буче получит своё продолжение, заявил 6 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что Минобороны РФ уже имеет достоверные данные и доказательную базу о подготовке похожих провокаций ещё в нескольких городах Украины.

«В настоящее время завершена подготовка подобных провокаций с привлечением мирного населения в городах Конотоп и Тростянец Сумской области, а также в Бородянке и Катюжанке Киевской области.

Нам достоверно известно, что киевский режим, кроме того, готовит очередные провокационные материалы о гибели мирного населения, якобы в результате действий российской армии.

С этой целью украинские националисты обстреляли населенный пункт Дергачи Харьковской области, после чего произвели видеосъемку разрушенных зданий и «многочисленных погибших» для передачи западным СМИ. В данной акции участвовали представители западных информационных агентств, руководство осуществлялось военнослужащими 72 центра информационно-психологических операций ВСУ. При этом всем участникам постановочных съемок из числа мирных жителей выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США», — рассказал Мизинцев.

«Учитывая изложенное, заблаговременно предупреждаем страны, так называемого «цивилизованного запада» во главе с США, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима с подачи и полного одобрения ваших же представителей», — подчеркнул он.

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