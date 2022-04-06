Пенза, , 18:27 — REGNUM Жителя Пензенской области признали виновным в убийстве и преступлении сексуального характера в отношении 14-летней девочки. Судом ему назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима, сообщает следственное управление СКР по региону.

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Установлено, что вечером 22 мая 2020 года мужчина познакомился с 14-летней девочкой в процессе употребления им спиртного на улице Тепличной в Пензе. Спустя какое-то время он проследовал с ребенком в безлюдное место, заросшее кустами, где, применяя насилие и причинив ей телесные повреждения, совершил в отношении подростка насильственные действия сексуального характера. После этого мужчина сдавил ребенку шею, в результате девочка скончалась от механической асфиксии.

По заявлению родителей были организованы поиски ребенка. Тело подростка с признаками насильственной смерти обнаружили на следующий день в лесополосе.

В ночь с 25 на 26 мая 2020 года злоумышленника задержали и заключили под стражу.

Оказалось, что он уже был лишен свободы на 15 лет за убийство малолетней девочки в 2000 году при аналогичных обстоятельствах. Спустя четыре года после освобождения, в мае 2020 года, он вновь совершил убийство.

Во время следствия мужчина вину не признал, а приговор областного суда обжаловал. По решению апелляционной судебной инстанции его жалоба оставлена без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе в феврале задержали ранее судимого за разбой мужчину, нападавшего на женщин около дома и в лифте.

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