Лондон, 6 апреля, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Руководство лондонского «Арсенала», как сообщает издание Superdeporte, начало работу над трансфером 28-летнего вингера каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфиса Депая.

ФК «Арсенал»

В текущем сезоне Мемфис Депай принял участие в 21-м туре испанской Примеры 2021/22, в котором отметился десятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Депай перешел в «Барселону» 1 июля 2021 года из французского «Лиона» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость нидерландского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.

Ранее Депай выступал за ПСВ (Эйндховен) и «Манчестер Юнайтед».