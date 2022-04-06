6 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 18:42 — REGNUM Текущие процессы на мировой политической арене на фоне событий на Украине привлекают внимание части грузинского аналитического общества. Очередной пост этой теме на своей странице в соцсети Facebook посвятил грузинский эксперт Д. Г. Он попытался разглядеть, что стоит за недавней встречей министров иностранных дел России и Китая, и предположил, что «геополитическое партнерство и сотрудничество между этими двумя странами предусматривает изменение мирового порядка с несколькими центрами силы и взаимными обязательствами».

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«США, естественно, были и будут одним из сильных центров, но не доминантой и не гегемоном. Китай, Россия, Индия и все остальные страны практически солидарны, кроме англосаксонского мира… и Евросоюза, который будет под полным влиянием США. Евросоюз как геополитическая сила не существует и в обозримом будущем шансов на существование не имеет. Самые сложные процессы будут развиваться именно на этом пространстве», — пишет автор поста.

По его мнению, после событий на Украине напряженность не спадет, произойдет не один серьезный конфликт, пока не будет сформирован новый миропорядок. И это, по предсказанию аналитика, случится скоро.

Создания новых центров силы он ожидает также в Африке, Азии, Южной и Центральной Америке.

Пост аналитика заслужил десятки комментариев, большая часть авторов которых разделила позицию Д. Г. Некоторые сопоставили развитие событий в мире с библейскими пророчествами.

«До второго пришествия Христа на Земле воцарится гнусный антихрист! Мировые сатанисты-масоны на протяжении веков разрабатывали план воцарения… антихриста в мире», — далее в своем комментарии пользователь К. И. расшифровывает планы либералов по пунктам, приводит в доказательство строки из Библии. А в конце делает неутешительное заключение: мир стоит на грани третьей мировой войны. И предупреждает правительство Грузии: Грузия должна занять позицию военного нейтралитета.

Витале де Болонья. Антихрист. Около 1350

Были среди пользователей и несогласные с анализом автора поста.

«Осенью и зимой хлынут изголодавшиеся африканцы в Европу, потом увидите, в каком положении окажется Европа. Вчера был репортаж из Нигерии на Евроньюс, и даже эта богатая нефтью страна испытывает дефицит электроэнергии», — сообщил Г. Б.

«Целенаправленное движение Европы к нищете гарантировано, если не будет изменений», — пояснил автор поста.

Эмиль Клаус. Бедность. 1890

«Они же Африку и Азию странами не считают, для них только «цивилизованный мир» — люди», — возмутился Н. Х.

«Очень даже хорошо. Многополярность лучше однополярности», — откликнулся на создание новых центров силы Т. Т.

Прозвучала и идея объединения Кавказа на фоне грядущих мировых перемен.

«У меня один вопрос. В этом многополюсном мире не следует ли ожидать объединения Кавказа? Где Грузия должна выполнить особую роль с помощью своего геополитического положения. И если есть такая возможность, замечено ли у нас какое-либо движение?» — поинтересовалась Е. Ч.

«У Грузии и Южного Кавказа есть большой потенциал для усиления… Здесь нужны только политики в Грузии и тесная координация между тремя государствами», — ответил автор поста.