Вашингтон, , 18:08 — REGNUM Под новыми американскими санкциями, о которых было объявлено 6 апреля, оказались российский премьер-министр Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом заявили в американской администрации.

Михаил Мишустин Kremlin.ru

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Также в чёрный список добавлены жена и дочь российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, ряд членов СБ РФ. Коснутся ограничения и членов семьи президента РФ Владимира Путина.

Также под американские санкции подпадают «Сбербанк» и «Альфа-банк». Представитель американской администрации заявил, что Вашингтон старается «вызвать финансовые потрясения» в России.

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