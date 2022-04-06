Подгорица, , 18:04 — REGNUM За последние сутки в Черногории зарегистрировано 70 новых случаев заражения коронавирусом, смертей, связанных с ковидом, за этот период не зарегистрировано, сообщил институт общественного здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Доля положительных случаев в общем числе протестированных составила 6,74 процента.

Общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, в Черногории с начала пандемии составляет 2706 человек.

Выздоровление было зарегистрировано у 85 пациентов.

Число активных случаев в стране составляет 575 человек.