Москва, 6 апреля, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Представители Сбербанка и Альфа-банка заявили, что новые санкции со стороны США не окажут существенного влияния на работу кредитных организацией.

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«Мы продолжаем работать в штатном режиме. Введённые санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введённым ограничениям. Опыт, ресурсы и экспертиза Сбера позволяют нам успешно работать в любых условиях.», — сообщается в телеграм-канале Сбербанка.

В Альфа-банке также заявили, что продолжают работу в обычном режиме, но временно приостанавливают расчёты с контрагентами из США.

«Против России уже ввели 8257 санкций. Раньше мы этого опасались, а сейчас — работаем как обычно», — сообщается в телеграм-канале Альфа-банка.

В банке напомнили, что оплату картами Visa, Mastercard и «Мир» внутри России можно совершать без ограничений.

«Переводы внутри страны проходят моментально, приложения и интернет-банк работают быстро и надёжно. Сервисы для юридических лиц работают как обычно. Мы 24/7 принимаем и исполняем платежи в рублях, евро и других валютах, за исключением долларов», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Белом доме сообщили о введении полных блокирующих санкций в отношении Сбербанка и Альфа-банка. Исключение предусмотрено лишь для операций, необходимых для оплаты поставок российских энергоносителей.