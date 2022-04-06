Курск,
6 апреля 2022, 18:02 — REGNUM Курские больницы полностью обеспечены необходимым для военных, участвующих в специальной военной операции на территории Украины, заявил губернатор Рома Старовойт.
Объявление о сборе помощи
Телеграм-канал Романа Старовойта
Так глава региона прокомментировал распространяющиеся в соцсетях объявления о сборе вещей для военных.
«Друзья, сейчас распространяется много информации, и не всегда легко понять, где правда, а где — нет. Многих курян беспокоит вопрос о наших раненых военных: хватает ли им всего в больницах, хорошо ли их кормят, есть ли одежда и лекарства.
Все, кто проходил лечение в наших госпиталях, были обеспечены всем необходимым. На сегодняшний день в курских больницах раненых нет. Но если такая потребность возникнет, мы полностью готовы к их приему. Заверяю, что лечебные учреждения полностью обеспечены, в том числе запасом одежды и медикаментов», — написал Старовойт в своем телеграм-канале.