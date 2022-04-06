Москва, , 19:55 — REGNUM Компании «ЛитРес» и MyBook перестанут продавать книги серии «Гарри Поттер» в России. Информация об этом появилась на их сайтах 6 апреля.

Книги «Гарри Поттер» (сс) lozikiki

Так, представители компаний сообщили о том, что с 8 апреля 2022 года их пользователям станет недоступна серия романов о Гарри Поттере. Причиной для снятия книг с продажи стало решение правообладателя.

Ранее писатели Линвуд Баркли и Стивен Кинг отказались от продления контрактов на издание своих книг в России. Примечательно, что последний был признан одним из самых популярных писателей у россиян по итогам 2021 года.

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