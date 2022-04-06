Москва, , 17:56 — REGNUM В случае игнорирования проблемы пленных на Украине международными гуманитарными организациями Россия созовёт Совет Безопасности ООН по этому вопросу, заявил 6 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Он отметил, что Россия требует «немедленно обеспечить доступ представителей Международного Комитета Красного Креста к российским военнопленным, с целью установления условий содержания и проведения углубленного медицинского освидетельствования, с последующей передачей отчетных документов российской стороне и международным организациям».

«В случае непринятия мер, со стороны МККК и других гуманитарных организаций, Российская Федерация оставляет за собой право инициировать в ближайшее время созыв экстренного заседания совета безопасности ООН по данному вопросу и потребовать детального отчета от представителя Украины и руководства МККК об условиях содержания и состоянии здоровья российских военнослужащих», — подчеркнул Мизинцев.

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