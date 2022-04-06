Москва, , 21:40 — REGNUM В решении церковного вопроса на территориях Абхазии и Южной Осетии не допустима спешка и самовольные односторонние действия. Об этом заявил 5 апреля 2022 года в пресс-центре ИА REGNUM на брифинге о проблемах современной Грузии председатель партии «Альянс патриотов Грузии» Давид Тархан-Моурави.

Брифинг Давида Тархан-Моурави. «Проблемы современной Грузии» © ИА REGNUM

«После того, как Абхазия и Южная Осетия отделились от Грузии, они оказались вне канонического церковного поля. Я в прежние годы изучал этот вопрос и могу сказать, что для нашей Русской православной церкви отношения с Грузинской православной церковью приоритетнее отношений с Абхазией и Южной Осетией. С другой стороны, церковное неустройство в Абхазии и в меньшей степени в Южной Осетии тоже является фактом. Как Вам из Грузии видится эта проблема? Конечно, вы имеете полное право настаивать на том, что это ваша каноническая территория. Но факт остаётся фактом. Они — вне канонической территории Грузинской церкви», — задал вопрос главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Давид Тархан-Моурави Возьмём Украину, просто потому, что это хорошие параллели. С одной стороны, украинская автокефальная церковь, которая признана Вселенским патриархом в Стамбуле. Она ссылается на то, что в Апостольских постановлениях, и не только в них, есть пункт, что церковь разделяется в зависимости от территории и государственности. Но, с другой стороны, надо внимательно читать эти же постановления. Всё это может происходить только добровольно. Нужно понимать, что церковь — это совершенно другая структура. Это — Дух Божий, в первую очередь. И чтобы образовалась новая церковь, главенствующая церковь, в данном случае Русская, добровольно должна дать на это благословение. Тогда там будет Дух святой. А, иначе, это будет просто отступничество. Если государство хочет к этому двигаться, то двигаться нужно шаг за шагом через переговоры с главенствующей церковью. В церкви самое главное — сохранить присутствие Святого Духа, а иначе нет никакой церкви! Здесь не может быть самопроизвольных движений. Именно с этих позиций Грузинская церковь не могла поддержать украинский вопрос. Надо понимать, что, к сожалению, политика проникает повсюду. И фактически политика вторгается в церковь. И цель тут — разбить православие. Католицизм уже поставили на колени.

«То же самое могу сказать об Абхазии и Южной Осетии. Присутствие Святого Духа не может быть обеспечено самопровозглашением. Они должны подчиняться грузинскому патриарху. Когда Тбилиси, Сухум и Цхинвал с участием Москвы, а иначе это невозможно, найдут решение остальных вопросов, решится и этот вопрос», — заявил Тархан-Моурави.