Политик: церковный вопрос в Абхазии и Южной Осетии нужно решать постепенно
Москва, 6 апреля, 2022, 21:40 — ИА Регнум. В решении церковного вопроса на территориях Абхазии и Южной Осетии недопустима спешка и самовольные односторонние действия. Об этом заявил 5 апреля 2022 года в пресс-центре ИА REGNUM на брифинге о проблемах современной Грузии председатель партии «Альянс патриотов Грузии» Давид Тархан-Моурави.
«После того, как Абхазия и Южная Осетия отделились от Грузии, они оказались вне канонического церковного поля. Я в прежние годы изучал этот вопрос и могу сказать, что для нашей Русской православной церкви отношения с Грузинской православной церковью приоритетнее отношений с Абхазией и Южной Осетией. С другой стороны, церковное неустройство в Абхазии и в меньшей степени в Южной Осетии тоже является фактом. Как Вам из Грузии видится эта проблема? Конечно, вы имеете полное право настаивать на том, что это ваша каноническая территория. Но факт остаётся фактом. Они — вне канонической территории Грузинской церкви», — задал вопрос главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.
«То же самое могу сказать об Абхазии и Южной Осетии. Присутствие Святого Духа не может быть обеспечено самопровозглашением. Они должны подчиняться грузинскому патриарху. Когда Тбилиси, Сухум и Цхинвал с участием Москвы, а иначе это невозможно, найдут решение остальных вопросов, решится и этот вопрос», — заявил Тархан-Моурави.