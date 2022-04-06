Загреб, 6 апреля, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Депутат от хорватского правого движения «Родина» Стипо Млинарич заявил 6 апреля в Загребе, что Хорватия, помимо российских дипломатов, должна выслать и сербских дипломатов, сообщает HINA.

Флаг Хорватии

«Я бы выслал сербских дипломатов и призываю министра иностранных дел и премьер-министра выслать посла Сербии из Загреба», — сказал Млинарич на пресс-конференции в Загребе, отвечая на вопрос, должна ли Хорватия, как и некоторые другие европейские страны, высылать российских дипломатов.

Он призвал хорватское правительство «оказать давление» и сесть с сербской стороной и обсудить пропавшие без вести и военные репарации «для более чем 15 000 заключенных, которые находились в Сербии и других сербских лагерях, а также для разрушенных городов».

«Не все люди в Сербии преступники или плохие люди, но нам нужно судить и знать, кто был агрессором, чтобы это никогда ни с кем больше не повторилось. Знать, кто виновен и на кого напали», — сказал Млинарич.