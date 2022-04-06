Калуга, 6 апреля, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял сегодня, 6 апреля, участие в пленарном заседании Всероссийского акселератора по развитию промышленного туризма. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в мероприятии, которое прошло на площадке ООО «Мануфактура Боско» в Калуге, приняли участие генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, заместитель министра промышленности и торговли России Сергей Беспрозванных, заместитель министра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова, заместители губернатора области Владимир Попов и Владимир Потемкин, председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Куснирович. Почетными гостями стали российский гимнаст, четырёхкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Немов, заслуженный деятель искусств России, генеральный директор Имперского русского балета Гедиминас Таранда.

Пресс-служба правительства Калужской области Владислав Шапша: компания Bosco di Ciliegi «образец не только культуры производства, но и открытости, звезда – участник проекта по развитию промышленного туризма»

Акселератор организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) и проводится при поддержке Минпромторга России. Его цель — создание и внедрение эффективного механизма позиционирования российских предприятий как открытых, конкурентоспособных, выпускающих качественную продукцию.

Пресс-служба правительства Калужской области Пленарное заседание Всероссийского акселератора по развитию промышленного туризма в Калуге 6.04.2022

В ходе пленарного заседания Владислав Шапша поблагодарил Михаила Куснировича за площадку, предоставленную для проведения акселератора, отметив, что компания Bosco di Ciliegi «образец не только культуры производства, но и открытости, звезда — участник проекта по развитию промышленного туризма». По словам губернатора, «в Калужской области есть все предпосылки для развития данного вида туризма».

«У нас есть богатая история, большой опыт участия организации событийного туризма, паломнического, аграрного и космического же, конечно. Только в прошлом году область посетили более 2,7 млн туристов. У нас есть три тысячи предприятий в целом: 300 из них — крупнейшие, 20 участвуют в программе. Еще 10 уже готовы стать участниками программы в 2022 году. Так что нашего полку прибыло!», — сказал он.

По оценке Владислав Шапши, в регионе у каждого предприятия есть своя изюминка. Однако в первую очередь данный вид туризма может быть интересен детям. «Мы в области сделали такую программу. Тысяча школьников уже прошли через эту программу: посмотрели, поездили, поняли, что такое современное производство. И программа будет расширяться», — подчеркнул он.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской области есть все предпосылки для развития промышленного туризма — Владислав Шапша

Глава региона поблагодарил Агентство стратегических инициатив и Минпромторг России за помощь в развитии промышленного туризма на территории региона. Говоря о перспективах развития данного вида туризма, Светлана Чупшева отметила, что на старте проекта не ожидалось большого интереса как от регионов, так и от предприятий. Но эффективное взаимодействие региональной власти и предприятий дало хороший результат. «Я надеюсь, у нас каждый год будут открываться десятки новых туристских маршрутов, что внесет вклад в развитие российской промышленности. Промышленный туризм формирует лояльность, приверженность к нашей российской промышленности, к российской продукции, а также осознанный выбор профессии у молодого поколения, связанной с производством», — пояснила глава АСИ.

Сергей Беспрозванных также отметил, что промышленный туризм позволит получить людям новую информацию, много новых знаний, ознакомиться с регионом. По его словам, хорошая кооперация местных властей с туристическим сообществом и предприятиями позволит развить в данный вид туризма в России. В этот же день состоялась презентация 15 созданных по итогам акселератора региональных стратегий по развитию промышленного туризма.

Пресс-служба правительства Калужской области Пленарное заседание Всероссийского акселератора по развитию промышленного туризма прошло на площадке ООО «Мануфактура Боско» в Калуге 6.04.2022

Проект по развитию промышленного туризма стартовал в июне 2021 года. В подготовительном модуле приняли участие 73 российских региона из 85. На участие в программе подали заявки междисциплинарные команды из 53 регионов 8 федеральных округов. В состав региональных команд вошли более 350 предприятий, представители региональных органов исполнительной власти, общественных организаций и деловых сообществ, туристического сообщества, сообщества вузов, представители ОЭЗ и технопарков, инновационных производств и высокотехнологичных компаний. Наибольшее число заявок (25,9%) поступило от предприятий пищевой промышленности, 12% — машиностроения, 11% — легкой промышленности.

По результатам заседания экспертного совета было принято решение и включении в акселерационную программу 30 региональных команд, в состав которых вошли более 250 российских производств.

Результатом работы в акселераторе стало создание 30 региональных стратегий и более 150 экскурсий на предприятия. Были разработаны программы посещений для разных целевых аудиторий, представители туристской отрасли разработали новое туристическое предложение для регионального и межрегионального уровней.